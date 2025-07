Caso Larissa: troca de mensagens entre mãe e filho revela contradições nos depoimentos Elizabete Arrabaça sabia do caso extraconjugal do filho e teria desaconselhado Larissa a pedir o divórcio Cidade Alerta Interior SP|Do R7 08/07/2025 - 20h07 (Atualizado em 08/07/2025 - 20h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A investigação da morte da professora de pilates Larissa Rodrigues revelou mensagens trocadas entre a sogra da vítima, Elizabete Arrabaça, e o filho, Luiz Garnica. As conversas indicam que Elizabete sabia do caso extraconjugal do filho, teria desaconselhado Larissa a pedir o divórcio e ainda manipulava informações. Mãe e filho são acusados de envenenar a professora.