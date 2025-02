Caso Lívia: desaparecimento da jovem completa 3 meses Lívia Marques, de 18 anos, saiu para trabalhar em um shopping de Ribeirão Preto (SP) e não foi mais vista Cidade Alerta Interior SP|Do R7 11/02/2025 - 13h41 (Atualizado em 11/02/2025 - 13h41 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Nesta segunda-feira (10), completou 3 meses do desaparecimento da jovem que saiu para trabalhar e sumiu. Lívia Marques, de 18 anos, é natural do Piauí e estava morando em Jardinópolis (SP). Câmeras de segurança registraram quando a jovem saiu no início da manhã com o uniforme da empresa para ir trabalhar em um shopping de Ribeirão Preto (SP). Desde então, ela não foi mais vista.

De acordo com a polícia, o namorado de Lívia foi descartado como suspeito, visto que a perícia feita no celular dele não encontrou indícios de envolvimento no desaparecimento. Já a mãe da jovem acredita que ele possa ter utilizado outro aparelho para falar com ela.

A polícia continua investigando o caso.