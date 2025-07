Caso Nathália: depoimento de profissional do SAMU indica mentiras de mãe e filho para a polícia Técnica relata horário e condições do atendimento que divergem das versões de Elizabete e Luiz Garnica, presos pelas mortes de Nathália e Larissa Cidade Alerta Interior SP|Do R7 23/07/2025 - 19h00 (Atualizado em 23/07/2025 - 19h08 ) twitter

As investigações sobre a morte de Nathália Garnica avançam com o depoimento de uma técnica do SAMU que aponta contradições nas falas de Elizabete e Luiz Garnica. A profissional disse que a equipe foi acionada às 22h para um possível óbito, enquanto a mãe alegou que a filha passou mal à meia-noite. Também há divergências sobre como o corpo foi encontrado.