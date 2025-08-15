Logo R7.com
Confusão em abordagem policial termina com cachorro morto em Guará (SP)

Família contesta ação após pitbull ser baleado por policial durante confronto

Cidade Alerta Interior SP|Do R7

Em Guará (SP), uma abordagem policial resultou em confusão e na morte de um cachorro. Durante a ação, um suspeito tentou fugir, iniciando um confronto físico com os policiais. A situação se agravou quando um pitbull atacou um dos agentes, que reagiu com disparos fatais. A família do animal clama por justiça, enquanto a Polícia Civil investiga o caso por envolvimento com drogas, e a Justiça Militar apura a conduta do policial.

