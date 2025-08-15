Confusão em abordagem policial termina com cachorro morto em Guará (SP)
Família contesta ação após pitbull ser baleado por policial durante confronto
Em Guará (SP), uma abordagem policial resultou em confusão e na morte de um cachorro. Durante a ação, um suspeito tentou fugir, iniciando um confronto físico com os policiais. A situação se agravou quando um pitbull atacou um dos agentes, que reagiu com disparos fatais. A família do animal clama por justiça, enquanto a Polícia Civil investiga o caso por envolvimento com drogas, e a Justiça Militar apura a conduta do policial.