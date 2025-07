Conselho Tutelar retira guarda de criança após mãe ser flagrada em ato obsceno Menina de 4 anos ficará com o pai enquanto mãe é investigada pela polícia Cidade Alerta Interior SP|Do R7 14/07/2025 - 20h13 (Atualizado em 14/07/2025 - 20h13 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma mulher foi flagrada em atos obscenos no colo do namorado ao lado da filha de 4 anos, na praça central de Orlândia (SP). O Conselho Tutelar interveio, retirando a criança dos cuidados da mãe e entregando-a ao pai. A mulher alegou dor no quadril como justificativa. A Polícia Civil investigará o caso, e a criança receberá acompanhamento psicológico e social.