Incêndio assusta moradores de condomínio em Ribeirão Preto (SP) Fogo em área de vegetação no Planalto Verde levanta suspeitas de ação criminosa; tempo seco e ventos fortes contribuíram para as chamas Cidade Alerta Interior SP|Do R7 22/08/2025 - 19h10 (Atualizado em 22/08/2025 - 19h10 )

Um incêndio atingiu uma área de vegetação próxima a um condomínio no bairro Planalto Verde, em Ribeirão Preto (SP), e causou preocupação entre os moradores. O Corpo de Bombeiros controlou as chamas rapidamente com o uso de bombas costais. A suspeita é de que o fogo tenha sido criminoso, agravado pelo tempo seco e pelos ventos fortes. As autoridades locais estão em alerta para prevenir novos focos.