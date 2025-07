Incêndio em mata interdita rodovia por mais de duas horas em Luís Antônio (SP) O Corpo de Bombeiros e a Polícia Rodoviária foram acionados para conter as chamas Cidade Alerta Interior SP|Do R7 10/07/2025 - 19h38 (Atualizado em 10/07/2025 - 19h38 ) twitter

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma área de mata às margens da Rodovia Deputado Cunha Bueno, em Luís Antônio (SP), na tarde desta quinta-feira (10), causando a interdição da via por mais de duas horas. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Rodoviária foram acionados para conter as chamas. Segundo a concessionária, o incêndio ocorreu no sentido São Simão e Pradópolis em uma área de vegetação.