Influenciador digital é investigado após causar tumulto em posto de combustível de Olímpia (SP)

O influenciador Bruno Alexssander Souza Silva, conhecido como Buzeira, está sendo investigado pela polícia após causar tumulto em Olímpia (SP). Ele prometeu distribuir pelúcias com dinheiro dentro, o que atraiu uma multidão ao local. O evento, realizado sem autorização das autoridades, terminou com atos de vandalismo e furtos em um posto de combustível da cidade.