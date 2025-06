Investigação revela detalhes cruciais do caso da professora Larissa Rodrigues Depoimentos e provas indicam suspeita de envolvimento direto de Luiz Garnica Cidade Alerta Interior SP|Do R7 26/06/2025 - 19h32 (Atualizado em 26/06/2025 - 19h38 ) twitter

Após três meses de investigação, a polícia concluiu o inquérito sobre a morte de Larissa Rodrigues, com depoimentos reveladores de Luiz Garnica e de sua mãe, Elizabete Arrabaça. A apuração expôs mensagens apagadas, uso do dinheiro da vítima e o comportamento considerado suspeito de Luiz. A polícia agora busca a prisão preventiva dos envolvidos no caso.