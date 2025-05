Jogador Pedro Severino surpreende com recuperação após acidente grave Familiares celebram melhora considerada milagrosa Cidade Alerta Interior SP|Do R7 22/05/2025 - 19h37 (Atualizado em 22/05/2025 - 20h07 ) twitter

Após um grave acidente em março que o deixou em estado crítico e com suspeita de morte cerebral, o jogador Pedro Severino surpreendeu a equipe médica ao deixar a UTI. Agora na enfermaria, ele já consegue interagir com familiares e chegou a acenar pela janela para amigos que oravam por ele do lado de fora do hospital. A família, antes discreta, compartilha a alegria pela recuperação, considerada milagrosa.