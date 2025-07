Justiça marca primeira audiência de caso de feminicídio que chocou Franca (SP) Família da vítima pede júri popular e espera punição exemplar para o acusado Cidade Alerta Interior SP|Do R7 30/06/2025 - 21h33 (Atualizado em 30/06/2025 - 21h33 ) twitter

A Justiça marcou para 8 de julho a primeira audiência do caso que envolve James Christian dos Reis, acusado de assassinar brutalmente sua companheira, Amanda Maria de Farias Araújo, em Franca (SP). O crime, motivado por ciúmes, causou comoção na cidade. A audiência será realizada de forma online, com oitiva de testemunhas e do réu. Pela primeira vez, a família da vítima se manifesta publicamente e cobra julgamento popular.