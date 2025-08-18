Ladrão é surpreendido pela polícia durante furto a loja de celulares em Franca (SP) Empresa de monitoramento flagrou a ação do bandido e acionou as autoridades Cidade Alerta Interior SP|Do R7 18/08/2025 - 20h27 (Atualizado em 18/08/2025 - 20h27 ) twitter

A Polícia Militar agiu rapidamente para impedir um furto em uma loja de celulares no centro de Franca (SP). O criminoso invadiu o local pelo telhado, mas foi surpreendido pela polícia, que já havia sido acionada pela empresa de monitoramento. Mais de 20 celulares e 2 notebooks foram recuperados. O ladrão, conhecido por crimes anteriores, foi preso ainda no telhado.