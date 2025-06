Líder feminina do PCC é presa após cinco anos foragida em São Paulo (SP) Penélope comandava ações do Tribunal do Crime e foi localizada na Vila Formosa Cidade Alerta Interior SP|Do R7 05/06/2025 - 19h58 (Atualizado em 05/06/2025 - 19h58 ) twitter

A Polícia Militar de São Paulo prendeu Luma Valeria Rovagnollo, conhecida como Penélope, apontada como líder da ala feminina do PCC. Ela estava foragida havia quase cinco anos e foi capturada em um apartamento na Vila Formosa. Penélope era responsável por ações do Tribunal do Crime. A operação também cumpriu mandados de busca e apreensão, com a prisão de outros integrantes da facção.