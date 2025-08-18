Maus-tratos: cães e gatos são encontrados mortos em uma casa em Araçatuba (SP) Caso foi descoberto após uma denúncia anônima Cidade Alerta Interior SP|Do R7 18/08/2025 - 19h38 (Atualizado em 18/08/2025 - 19h38 ) twitter

A Polícia Civil de Araçatuba (SP) investiga um caso de maus-tratos após 29 animais, entre cães e gatos, serem encontrados em condições deploráveis dentro de uma casa desocupada. Nove deles foram achados mortos, alguns parcialmente enterrados no quintal. A residência não tinha água nem comida disponível para os animais. O caso foi descoberto após uma denúncia anônima. O casal que morava no imóvel foi preso por exploração sexual; no entanto, a polícia acredita que os animais já estavam mortos antes da prisão dos tutores.