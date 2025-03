Pedro Severino já respira espontaneamente e sem sedativos parte do dia Evolução em seu quadro clínico acontece após abertura do protocolo de morte cerebral ter sido cancelada no último dia 05

Cidade Alerta Interior SP|Do R7 17/03/2025 - 10h51 (Atualizado em 17/03/2025 - 10h51 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share