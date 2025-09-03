Polícia Civil de Araçatuba (SP) investiga denúncia de maus-tratos em escola contra menino autista Família alega que cuidadora agrediu a criança; instituição nega violência Cidade Alerta Interior SP|Do R7 03/09/2025 - 19h59 (Atualizado em 03/09/2025 - 19h59 ) twitter

A Polícia Civil de Araçatuba (SP) investiga um caso de supostos maus-tratos contra um menino autista de 5 anos em uma escola municipal. A mãe da criança afirma que uma cuidadora o agrediu, provocando inchaço em um dos ouvidos. A Secretaria de Educação declarou que as imagens das câmeras de segurança não mostram sinais de agressão. A família busca transferência para outra unidade e cobra apuração detalhada.