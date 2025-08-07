Polícia Federal deflagra operação contra desvio de verbas da saúde em Bebedouro (SP)
O ex-prefeito, Fernando Galvão Moura, é um dos alvos da investigação
A Polícia Federal deflagrou a operação Descalabro para investigar desvios de verbas públicas destinadas à saúde em Bebedouro (SP). O ex-prefeito Fernando Galvão Moura é um dos alvos. Criminosos usavam uma organização social para gerenciar verbas e firmar contratos fraudulentos. Foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão, e bens dos investigados foram sequestrados.