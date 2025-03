Prisão de agressor traz alívio à família de vítima de tentativa de feminicídio Após quase três meses foragido, acusado foi capturado pela polícia em Franca (SP) Cidade Alerta Interior SP|Do R7 06/03/2025 - 10h29 (Atualizado em 06/03/2025 - 10h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A prisão de Francisney Suave, acusado de tentar matar sua ex-companheira Samara Aparecida Elias ao atear fogo em seu corpo, trouxe alívio à família da vítima. Após quase três meses foragido, Suave foi capturado pela polícia em Franca.

Samara, que teve 30% do corpo queimado, enfrenta desafios psicológicos após o ataque. O crime, ocorrido em dezembro de 2024, foi registrado por câmeras de segurança. A vítima relata o terror vivido e a dificuldade em lidar com as consequências físicas e emocionais.

O agressor, com histórico criminal, agora responde por tentativa de feminicídio. A sociedade questiona a eficácia da justiça em casos de violência doméstica e a necessidade de medidas preventivas.