Quadrilha aplica golpe do falso presente e causa prejuízo de R$ 300 mil em Ribeirão Preto (SP) Investigação aponta que criminosos agem se passando por funcionários de lojas e cobram taxas falsas Cidade Alerta Interior SP|Do R7 24/07/2025 - 19h33 (Atualizado em 24/07/2025 - 19h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Polícia Civil de Ribeirão Preto (SP) identificou mais de 60 vítimas do golpe do falso presente, que causou prejuízos estimados em R$ 300 mil. Os golpistas se passavam por funcionários de lojas e ofereciam brindes em troca do pagamento de supostas taxas. Um suspeito foi preso, mas foi liberado após audiência de custódia. As autoridades buscam mais vítimas para reforçar o caso contra a quadrilha.