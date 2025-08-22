Logo R7.com
Reconstituição busca esclarecer morte de estudante em Ilha Solteira (SP)

Marcos Yuri Amorim e o policial Roberto Carlos de Oliveira, ambos detidos, apresentam versões contraditórias e responsabilizam um ao outro pelo crime

Cidade Alerta Interior SP|Do R7

A morte da estudante Carmen de Oliveira Alves, em Ilha Solteira (SP), segue sob investigação com reconstituições e exames de DNA. Dois suspeitos, Marcos Yuri Amorim e o policial Roberto Carlos de Oliveira, estão presos e se acusam mutuamente. Familiares cobram justiça enquanto aguardam os resultados periciais que podem esclarecer o crime.

