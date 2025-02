Soldado do Exército registra boletim de ocorrência por agressão em Pirassununga (SP) Jovem sofreu uma verdadeira sessão de espancamento por parte de outros companheiros da Corporação Cidade Alerta Interior SP|Do R7 20/01/2025 - 10h55 (Atualizado em 20/01/2025 - 10h55 ) twitter

A Polícia Civil vai investigar uma agressão que aconteceu dentro do Regimento da Cavalaria do Exército em Pirassununga, no interior de São Paulo.

Segundo o boletim de ocorrência, na manhã do último dia 16, um soldado de 19 anos foi brutalmente agredido por outros companheiros da Corporação, sofrendo lesões nas nádegas e partes íntimas.