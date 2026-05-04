Inscreva-se no Bora de Bike RECORD Interior SP A 10ª edição do evento em Ribeirão Preto acontecerá em junho. Confira todos os detalhes do evento

Bora de Bike Arte Record Interior

Está chegando a hora! Domingo, dia 14 de junho, a partir das 07h45 no Parque Dr. Luiz Carlos Raya, no Jardim Botânico, você participa com a gente de um dos eventos mais tradicionais da região. Nós estamos como? Ansiosíssimos!

Venha se divertir com a gente nesse passeio ciclístico, que já é marca registrada da Record Interior SP aqui em Ribeirão Preto, e aproveitar os serviços que serão oferecidos! Os primeiros 1000 inscritos garantem um kit exclusivo do evento, com camisa e sacochila, desde que levem 1kg de alimento não perecível para doação a entidades assistenciais de Ribeirão Preto. Não se esqueça de levar a sua doação, hein?

Saiba tudo sobre o nosso #BoradeBike de Ribeirão Preto:

Percurso

O percurso possui 6,5 KM e terá concentração, saída e chegada no Parque Dr. Luiz Carlos Raya (Rua Severiano Amaro dos Santos, s/n, Jardim Botânico), em Ribeirão Preto.

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Percurso Bora de Bike Interior SP Arte Record Interior SP

Retirada do kit

A retirada das camisetas será no dia do evento, também no Parque Dr. Luiz Carlos Raya.

Não se esqueça de que, para ganhar a camiseta, é preciso estar entre os primeiros 1.000 inscritos no Bora de Bike e levar 1kg de alimento não perecível no ato de retirada da camiseta, no Parque Raya.

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Serviços

- Kit fruta

- Aula de Ritmos- Aula de Mat Pilates - Aula de Funcional

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- Plataforma 360º

- Sorteio de brindes

- Teste de acuidade visual

- Quick Massage

- Aferição de Pressão

- Teste de Glicemia

- Avaliação e orientação nutricional

- Avaliação física

- Recovery e Avaliação funcional esportiva e cardiovascular

- Instrução de higiene oral infantil com escovódromo e a participação especial do Robôdente

- Entretenimento para as crianças: Cama Elástica, Brinquedos, Pintura de Desenhos

E muito mais!

Participe com a gente! Use a #BoradeBike

Queremos ver o seu conteúdo! Marque a #BoradeBike para a gente compartilhar os seus registros no evento. Acompanhe a hashtag e nosso Instagram @recordinteriorsp para ficar por dentro de todas as novidades!

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Em caso de dúvidas, entre em contato: Telefone: (16) 3512-1616 E-mail: boradebike@recordinteriorsp.com.br

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