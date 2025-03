Saiba quais são as condições de pesca após o período da Piracema Polícia Ambiental destaca regras sobre tamanho dos peixes, locais proibidos e a diferença entre pescadores amadores e profissionais Interior SP|Do R7 06/03/2025 - 10h41 (Atualizado em 06/03/2025 - 10h41 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Com o término do período da piracema, a pesca voltou a ser permitida, mas com restrições importantes. O repórter Guilherme Campos entrevista o capitão Rodrigo, da Polícia Ambiental, que destaca as regras sobre o tamanho dos peixes, locais proibidos como corredeiras e desembocaduras, e a diferença entre pescadores amadores e profissionais.

Durante a operação, foram aplicadas multas significativas e apreendidos mais de 900 kg de peixes. A Polícia Ambiental permanece disponível para esclarecer dúvidas, incentivando a pesca responsável e informada.