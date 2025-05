239 casos de Bullying Foram registrados em Ribeirão Preto (SP) em 2024 Vítimas podem desenvolver ansiedade e depressão SP Record Interior SP|Do R7 30/04/2025 - 21h51 (Atualizado em 30/04/2025 - 21h51 ) twitter

O bullying, caracterizado por atos de violência física ou psicológica intencionais e repetitivos, afeta principalmente crianças e adolescentes. Em Ribeirão Preto, mais de 200 casos foram registrados em 2024, destacando a importância de projetos que discutem e acolhem vítimas.

Ações em escolas municipais, como mediação de conflitos e projetos de escuta, visam conscientizar e apoiar os alunos.

O bullying é considerado crime no Brasil, com penalidades previstas no Código Penal. Iniciativas como o Projeto Help e o uso de atas notariais para registrar casos de bullying virtual são fundamentais para combater a prática e promover a empatia.