28 de fevereiro: Dia Mundial das Doenças Raras

No Dia Mundial das Doenças Raras, destacamos os desafios enfrentados por milhões de pessoas, incluindo Teodora, diagnosticada com Síndrome de Noonan, e Mateus, em avaliação para Síndrome de Marfan.

A data reforça a importância do diagnóstico precoce, tratamentos adequados e inclusão social. No Brasil, mais de 13 milhões vivem com doenças raras, muitas de origem genética.

A médica geneticista explica características e dificuldades associadas a essas condições, como a necessidade de cuidados paliativos e reabilitação. A conscientização e o acesso à informação são cruciais para melhorar a qualidade de vida dos pacientes e suas famílias.