Abadá, bloquinho e bailinho infantil compuseram carnaval do Ribeirão Shopping Evento ofereceu oficina de customização de abadás para crianças, bloquinho nos corredores com muita música e um animado bailinho de carnaval SP Record Interior SP|Do R7 07/03/2025 - 12h20 (Atualizado em 07/03/2025 - 12h20 )

Em Ribeirão Preto, no Ribeirão Shopping, aconteceu uma programação completa de carnaval. Com início às três horas da tarde, o evento ofereceu uma experiência única, com oficina de customização de abadás para crianças, bloquinho de carnaval nos corredores com muita música e um animado bailinho de carnaval no Multiplan Hall.

A participação foi gratuita, mas as vagas eram limitadas. Interessados precisaram baixar o app Multi e seguir as instruções para inscrição através de resgate ou troca de pontos.