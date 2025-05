Abrigo de idosos restringe visitas devido ao aumento de casos de gripe A Casa do Vovô, que fica em Ribeirão Preto (SP), também suspendeu atividades em grupo; sete idosos já foram internados SP Record Interior SP|Do R7 30/05/2025 - 20h49 (Atualizado em 30/05/2025 - 20h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Com o aumento dos casos de gripe, o abrigo de idosos Casa do Vovô, em Ribeirão Preto (SP), restringiu visitas e suspendeu atividades em grupo. Sete idosos estão internados e o uso de máscara voltou a ser obrigatório. A preocupação é com a evolução para síndrome respiratória aguda grave, que já causou 13 mortes na cidade este ano.