Acidentes de trânsito sobrecarregam sistema de saúde em Ribeirão Preto e Franca (SP) Campanha Maio Amarelo reforça urgência de mudança de comportamento no trânsito SP Record Interior SP|Do R7 20/05/2025 - 21h48 (Atualizado em 20/05/2025 - 21h48 )

Ribeirão Preto e Franca (SP) estão entre as cidades que mais gastam com vítimas de acidentes de trânsito, com altos investimentos em internações e consultas — envolvendo, principalmente, motociclistas. Durante a campanha Maio Amarelo, os números evidenciam a imprudência no trânsito e a necessidade de mudança de comportamento para salvar vidas. A RP Mobi tem intensificado ações educativas e de fiscalização para promover a segurança.