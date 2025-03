ADEVIRP integra programa internacional de empregabilidade Associação é a única representante do Sudeste do Brasil no programa SP Record Interior SP|Do R7 07/03/2025 - 12h09 (Atualizado em 07/03/2025 - 12h09 ) twitter

A ADEVIRP, Associação dos Deficientes Visuais de Ribeirão Preto, integra um programa internacional de empregabilidade para pessoas cegas e com baixa visão.

Esse projeto conecta a instituição a uma rede global de organizações e empresas, promovendo a inclusão profissional. João Luiz, telefonista há 14 anos, e Vitor, assistente jurídico, são exemplos de sucesso.

A associação oferece desde alfabetização até preparação para o mercado de trabalho, destacando a importância da educação e da luta contra o preconceito.

Com mais de 250 pessoas atendidas, a ADEVIRP é a única representante do Sudeste do Brasil no programa.