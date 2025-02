Adoção inversa: idosa de 72 anos é adotada por mulher em Araraquara (SP) Dona Cotinha já tem o nome da mãe nos documentos e vive cercada de amor SP Record Interior SP|Do R7 22/01/2025 - 12h53 (Atualizado em 22/01/2025 - 12h53 ) twitter

Em Araraquara, no interior de São Paulo, uma mulher de 36 anos adotou uma idosa de 72 anos. A história de Glaucia e Dona Cotinha talvez seja o primeiro caso de adoção inversa no Brasil. As duas se conheceram na Beneficência Portuguesa de Araraquara (SP), onde Glaucia trabalhava e Dona Cotinha vivia já há 50 anos.

Segundo a jovem, Cotinha tem um atraso mental resultante de um atropelamento na infância que faz com que ela aja como se tivesse 6 anos de idade e estivesse começando a pronunciar as primeiras palavras.