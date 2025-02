Agências dos Correios realizam “Feirão Limpa Nome” a partir desta segunda (24) Mutirão é oferecido em parceria com a Serasa e Febraban; saiba como participar SP Record Interior SP|Do R7 25/02/2025 - 10h06 (Atualizado em 25/02/2025 - 10h06 ) twitter

Começou nesta segunda (24) o “Feirão Limpa Nome” 2025 em todas as agências dos Correios de todo o país. Em Ribeirão Preto, 10 agências participam do mutirão, que é oferecido em parceria com a Serasa e a Febraban; mais de 1,4 mil empresas oferecem descontos de até 99%, parcelamento de até 72x e a possibilidade de limpar o nome.