Agrishow apresenta alta tecnologia no agronegócio em Ribeirão Preto (SP) Feira destaca soluções com IA, drones e robótica para aumentar a produtividade no campo SP Record Interior SP|Do R7 02/05/2025 - 21h40 (Atualizado em 02/05/2025 - 21h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Agrishow, maior feira de tecnologia agrícola do Brasil, realizada em Ribeirão Preto (SP), trouxe as mais recentes inovações para o agronegócio nacional. Entre os avanços apresentados, estão máquinas com sensores inteligentes e câmeras de inteligência artificial que identificam pragas e aplicam defensivos de forma precisa. Drones são usados para mapear e pulverizar áreas de difícil acesso, enquanto robôs controlam equipamentos por comando de voz. Com tecnologia 100% brasileira, as soluções oferecem dados em tempo real, otimizando decisões em um setor onde a eficiência é cada vez mais essencial.