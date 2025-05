Agrishow destaca inovação de microempresas com produtos à base de lichia Evento promove visibilidade e mercado para pequenos produtores, com apoio do Sebrae SP Record Interior SP|Do R7 02/05/2025 - 21h28 (Atualizado em 02/05/2025 - 21h28 ) twitter

Micro e pequenas empresas do estado de São Paulo estão ganhando destaque na Agrishow com a produção e comercialização de produtos derivados da lichia. Em Itaí (SP), a maior fazenda de lichia das Américas apresenta itens como lichia desidratada, mel, aguardente e versões liofilizadas da fruta, com o objetivo de incentivar o consumo ao longo do ano. O evento reúne 50 microempresas e serve como vitrine para ampliar vendas e atrair novos mercados com apoio do Sebrae. Entre as experiências oferecidas ao público, estão degustações de bebidas alcoólicas artesanais, como cachaça com rapadura e licor de coco, que têm conquistado os visitantes.