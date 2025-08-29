Após erro em mutirão de catarata, sete pacientes passam por transplante de córnea
Vítimas enfrentam recuperação lenta e prognóstico indefinido
Treze pacientes de Taquaritinga (SP) perderam a visão após um erro médico durante um mutirão de cirurgias de catarata. Sete deles precisaram passar por transplante de córnea no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto (SP), mas enfrentam uma recuperação lenta e com prognóstico indefinido. O governo estadual indenizará cada vítima com R$ 120 mil e pagará pensão vitalícia.