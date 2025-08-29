Após erro em mutirão de catarata, sete pacientes passam por transplante de córnea Vítimas enfrentam recuperação lenta e prognóstico indefinido SP Record Interior SP|Do R7 29/08/2025 - 20h52 (Atualizado em 29/08/2025 - 20h52 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Treze pacientes de Taquaritinga (SP) perderam a visão após um erro médico durante um mutirão de cirurgias de catarata. Sete deles precisaram passar por transplante de córnea no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto (SP), mas enfrentam uma recuperação lenta e com prognóstico indefinido. O governo estadual indenizará cada vítima com R$ 120 mil e pagará pensão vitalícia.