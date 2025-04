Atividade física se destaca como aliada poderosa no combate à depressão Endorfina liberada durante exercícios age como antidepressivo natural melhorando humor e reduzindo ansiedade SP Record Interior SP|Do R7 25/04/2025 - 20h12 (Atualizado em 25/04/2025 - 20h12 ) twitter

A depressão que afeta mais de 280 milhões de pessoas no mundo registrou aumento de 45% nas últimas décadas. No Brasil estudos mostram que entre 10% e 17% da população sofre com a doença. Diante deste cenário, a atividade física surge como importante ferramenta de tratamento e prevenção. O caso de Gabriela, que superou depressão na gravidez apenas com exercícios, comprova a eficácia do método. Especialistas explicam que a endorfina produzida durante atividades físicas age como antidepressivo natural. A recomendação é iniciar com exercícios simples em casa e evoluir gradualmente. Além de auxiliar no tratamento, a prática regular previne doenças crônicas e melhora qualidade de vida.