Audiência pública debate suspensão de voos da Voepass Comissão da Câmara ouviu representantes da ANAC sobre ações preventivas e crise financeira da companhia SP Record Interior SP|Do R7 07/05/2025 - 20h35 (Atualizado em 07/05/2025 - 20h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Comissão Externa da Câmara dos Deputados realizou uma audiência pública para discutir a suspensão dos voos da Voepass, determinada após um acidente aéreo ocorrido em agosto do ano passado. Representantes da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), incluindo o diretor-presidente Roberto José Honorato e o superintendente Bruno Diniz Del Bel, foram ouvidos sobre a gestão e o monitoramento de incidentes anteriores, além das políticas preventivas em vigor. A Voepass, sediada em Ribeirão Preto (SP), enfrenta suspensão provisória e entrou com pedido de recuperação judicial devido a dívidas superiores a R$ 400 milhões. A audiência buscou esclarecer as medidas adotadas pela ANAC e a situação atual da empresa aérea.