Bancas de jornal se reinventam para sobreviver em Ribeirão Preto (SP)

As bancas de jornal em Ribeirão Preto (SP) enfrentam desafios com a ascensão da internet e a mudança nos hábitos de consumo. Para manter o negócio, comerciantes têm apostado na diversificação de produtos. A pandemia acelerou a transformação das bancas em lojas de conveniência. Apesar da queda nas vendas, clientes fiéis torcem pela continuidade da tradição.