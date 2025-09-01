Bancas de jornal se reinventam para sobreviver em Ribeirão Preto (SP)
Com queda nas vendas, comerciantes apostam na diversificação e mantêm viva uma tradição urbana
As bancas de jornal em Ribeirão Preto (SP) enfrentam desafios com a ascensão da internet e a mudança nos hábitos de consumo. Para manter o negócio, comerciantes têm apostado na diversificação de produtos. A pandemia acelerou a transformação das bancas em lojas de conveniência. Apesar da queda nas vendas, clientes fiéis torcem pela continuidade da tradição.