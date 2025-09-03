Logo R7.com
Banco Central implementa devoluções digitais no PIX para casos de fraude a partir de outubro

Usuários poderão contestar diretamente pelo app, mas devolução total nem sempre será garantida

SP Record Interior SP|Do R7

O Banco Central do Brasil vai implementar novas regras para o PIX que permitirão devoluções digitais em casos de fraude, sem a necessidade de intermediação dos bancos. A partir de outubro, correntistas poderão registrar contestações diretamente nos aplicativos bancários, acelerando a recuperação de valores. No entanto, a medida não garante a devolução total em todos os casos.

