Banco Central implementa devoluções digitais no PIX para casos de fraude a partir de outubro Usuários poderão contestar diretamente pelo app, mas devolução total nem sempre será garantida SP Record Interior SP|Do R7 02/09/2025 - 21h15 (Atualizado em 02/09/2025 - 21h15 )

O Banco Central do Brasil vai implementar novas regras para o PIX que permitirão devoluções digitais em casos de fraude, sem a necessidade de intermediação dos bancos. A partir de outubro, correntistas poderão registrar contestações diretamente nos aplicativos bancários, acelerando a recuperação de valores. No entanto, a medida não garante a devolução total em todos os casos.