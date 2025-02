Botafogo de Ribeirão Preto derrota o Velo Clube no estádio Santa Cruz Torcida acatou o pedido do time e se fez presente nas arquibancadas SP Record Interior SP|Do R7 11/02/2025 - 13h23 (Atualizado em 11/02/2025 - 13h38 ) twitter

No último dia 08, o Botafogo de Ribeirão Preto (SP) conquistou a primeira vitória no Campeonato Paulista e deixou a zona de rebaixamento. O time de Ribeirão Preto derrotou o Velo Clube por 1 a 0, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP).

A torcida do Pantera esteve presente nas arquibancadas para apoiar o time.