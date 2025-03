Brasil é o 2º maior fabricante de ar-condicionado do mundo Com a produção de R$6 milhões de unidades no último ano, o país registrou um crescimento de 38% em relação a 2023 SP Record Interior SP|Do R7 21/03/2025 - 15h55 (Atualizado em 21/03/2025 - 15h55 ) twitter

O Brasil alcançou a posição de 2º maior produtor de aparelhos de ar-condicionado no mundo, superado apenas pela China.

Com a produção de R$6 milhões de unidades no último ano, o país subiu do 5º para o 2º lugar no ranking mundial, registrando um crescimento de 38% em relação ao ano anterior.

Esse aumento significativo é atribuído às temperaturas extremas enfrentadas pelo Brasil nos últimos anos, conforme relatado pela Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos.