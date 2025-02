Brasil é o quarto maior produtor de tilápia do mundo A Represa do Jaguara, em Rifana, destaca-se como um dos maiores produtores de tilápia do país SP Record Interior SP|Do R7 28/02/2025 - 10h22 (Atualizado em 28/02/2025 - 10h22 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A produção de peixe no Brasil alcançou quase 970 mil toneladas em 2024, e a tilápia representa 70% desse total. A região do Rio Grande, especialmente a Represa do Jaguara, em Rifana, destaca-se como um dos maiores produtores de tilápia do país. O processo inclui vacinação dos peixes para garantir competitividade e qualidade.

Em 2023, mais de 9 mil toneladas foram exportadas para os EUA e Canadá, onde o produto é bem aceito. O Brasil ocupa a quarta posição mundial na produção de tilápia, enfrentando desafios como mudanças climáticas e aumento do consumo interno, porém o consumo per capita ainda é baixo, com 10 kg por ano, metade do recomendado pela OMS.