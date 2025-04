Busca por cacatua Inca desaparecida mobiliza Araraquara (SP) com uso de drones Dono oferece recompensa de R$10 mil para encontrar ave de estimação que fugiu junto com sua companheira SP Record Interior SP|Do R7 03/04/2025 - 21h23 (Atualizado em 03/04/2025 - 21h23 ) twitter

Um morador de Araraquara (SP) está empenhado na busca por sua cacatua Inca chamada Mateus, que desapareceu após fugir pela janela junto com sua companheira Sara - esta última já encontrada. As buscas pelo macho continuam com o auxílio de drones e voluntários.

As aves são microchipadas e possuem documentação regularizada. O dono, Mateus Tanicoba, oferece uma recompensa de R$10 mil pelo retorno do animal. A cacatua Inca, espécie originária da Austrália, é reconhecida por sua plumagem rosa e crista colorida, com expectativa de vida de até 40 anos.