'Café fake' gera preocupações Eles podem conter ingredientes não permitidos pela Legislação Brasileira SP Record Interior SP|Do R7 19/03/2025 - 14h07 (Atualizado em 19/03/2025 - 15h08 )

Com o aumento de 67% no preço do café, devido a problemas climáticos e exportações, muitos brasileiros estão buscando alternativas. Uma delas é o milho torrado e moído, vendido há mais de 10 anos no Mercadão de Ribeirão Preto (SP), que viu suas vendas aumentarem 10% recentemente.

O produto é uma opção mais econômica, custando menos da metade do preço do café tradicional. Além disso, o mercado de chás e bebidas saborizadas também está em alta.

No entanto, a comercialização de ‘café fake’, que imita o café tradicional, tem gerado preocupações devido à sua composição e possível engano ao consumidor. A Anvisa e outras entidades estão alertando sobre a fiscalização desses produtos, que podem conter ingredientes não permitidos pela Legislação Brasileira.