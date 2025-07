Câmara aprova cercamento de praças em Ribeirão Preto (SP) e divide opiniões Proposta enfrenta críticas por possível exclusão social e aguarda decisão do prefeito Ricardo Silva SP Record Interior SP|Do R7 01/07/2025 - 20h31 (Atualizado em 01/07/2025 - 20h31 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A proposta de cercar praças públicas em Ribeirão Preto (SP) gerou intenso debate na Câmara Municipal. Com 14 votos favoráveis, a medida tem como objetivo aumentar a segurança, mas enfrenta críticas por seu potencial de exclusão social. Moradores expressam preocupações com vandalismo e insegurança, enquanto alternativas como melhor iluminação e vigilância são sugeridas. A decisão final agora depende do prefeito Ricardo Silva.