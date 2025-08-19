Câmara de Araraquara (SP) cassa vereador Emanuel Sponton por envolvimento em rachadinha Parlamentar também terá de devolver R$ 65 mil e ficará inelegível por 3 anos SP Record Interior SP|Do R7 18/08/2025 - 21h05 (Atualizado em 18/08/2025 - 21h05 ) twitter

O vereador Emanuel Sponton, do Progressistas, foi cassado por unanimidade pela Câmara de Araraquara (SP) por envolvimento em um esquema de rachadinha. Acusado de reter parte do salário de assessores, ele não compareceu à sessão que decidiu pela perda de seu mandato. Além da cassação, Sponton deve devolver R$ 65 mil aos cofres públicos e está proibido de se candidatar por 3 anos. Na esfera criminal, cumprirá pena de 1 ano e 6 meses com prestação de serviços comunitários.