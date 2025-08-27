Câmara de Ribeirão Preto discute reforma com corte de cargos e novas secretarias
Mudança atende decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo e prevê reestruturação na administração municipal
A Câmara de Ribeirão Preto (SP) discute a reforma administrativa proposta pelo prefeito Ricardo Silva, que prevê o corte de 98 cargos comissionados e a criação de três novas secretarias. A medida atende a uma determinação do Tribunal de Justiça de São Paulo, que declarou inconstitucionais diversos cargos existentes.