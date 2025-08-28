Câmara de Ribeirão Preto (SP) aprova em primeira discussão reforma administrativa
Segunda discussão está agendada para a próxima segunda-feira (01)
A Câmara Municipal de Ribeirão Preto (SP) aprovou, em primeira discussão, a reforma administrativa proposta pelo prefeito Ricardo Silva. O projeto prevê o corte de 98 cargos e a criação de três novas secretarias. A proposta atende a determinações do Tribunal de Justiça de São Paulo, mas enfrenta resistência do Sindicato dos Servidores Municipais. A segunda discussão está agendada para a próxima segunda-feira (01).