Câmara de Ribeirão Preto (SP) volta a discutir reforma administrativa com corte de cargos Proposta inclui criação de novas secretarias e provoca embates entre governo e oposição SP Record Interior SP|Do R7 29/08/2025 - 20h34 (Atualizado em 29/08/2025 - 20h34 )

A Câmara Municipal de Ribeirão Preto (SP) retoma, na segunda-feira (01), a discussão sobre a reforma administrativa que propõe o corte de 98 cargos comissionados e a criação de três novas secretarias. A medida visa atender as decisões judiciais e reorganizar a estrutura da administração pública. Especialistas, no entanto, questionam a eficácia das mudanças, que têm gerado debates acalorados entre vereadores da base do governo e da oposição.