Caminhão com soda cáustica tomba e interdita acesso da Anhanguera em Cravinhos (SP) Motorista ficou preso às ferragens, mas foi socorrido com vida e sem ferimentos graves SP Record Interior SP|Do R7 14/08/2025 - 20h42 (Atualizado em 14/08/2025 - 20h42 )

Um caminhão carregado com 20 mil litros de soda cáustica tombou na alça de acesso da Rodovia Anhanguera, em Cravinhos (SP), nesta quinta-feira (14). O motorista ficou preso às ferragens, mas foi resgatado e passa bem. Por causa do vazamento da substância química, a área foi interditada por precaução. Equipes aguardam a chegada de uma empresa especializada para neutralizar o produto e liberar o trecho com segurança.