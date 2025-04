Cardiologista alerta sobre os riscos da hipertensão arterial em entrevista ao SP RECORD Doença silenciosa atinge 28% dos brasileiros e pode desencadear problemas cardiovasculares graves se não tratada SP Record Interior SP|Do R7 25/04/2025 - 22h00 (Atualizado em 25/04/2025 - 22h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em entrevista ao SP RECORD, a cardiologista Natália Gomide destacou os perigos da hipertensão arterial, condição que afeta aproximadamente 28% da população brasileira. A médica explicou que a doença, muitas vezes assintomática, é fator de risco para infartos, AVCs e outras complicações cardíacas. Entre as principais causas estão predisposição genética, sedentarismo e consumo excessivo de sal. A especialista enfatizou que mudanças no estilo de vida, como perda de peso e prática regular de exercícios, podem controlar a pressão arterial e até dispensar o uso de medicamentos em alguns casos. A entrevista reforçou a importância do diagnóstico precoce e acompanhamento médico contínuo para prevenir danos irreversíveis à saúde.